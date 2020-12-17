MasterChef Batuhan Bayır, bu akşam MasterChef Türkiye 2020'ye katılan isimler arasında yer alıyor. MasterChef 2019'un başarılı isimlerinden olan Batuhan Bayır, genç yaşına rağmen çıkardığı başarılı tabaklarla geçtiğimiz sezonun dikkat çeken isimleri arasında yer almıştı. Peki, MasterChef Batuhan kimdir? MasterChef Batuhan Bayır kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF BATUNAN KİMDİR?

Masterchef 2019'un genç ve yetenekli yarışmacısı Batuhan Bayır 23 yaşındadır. 1997 doğumlu Batuhan Bayır, aslen Mersinli'dir. Eğitimine ilk olarak Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciği bölümünde başlayan Bayır daha sonra İStanbul'da çeşitli eğitimler alarak aşçılığa başlamıştır. Şimdilerde Youtube kanalında yaptığı paylaşımlar ve yemekleriyle adından sıkça bahsettiriyor. Genç yaşında aşçılığa başlayan Masterchef Batuhan, çok sayıda restoranda çok sayıda iyi şefle çalışmıştır.

2015 yılında "Le Cordon Bleu" İstanbul'da "Diplome de Cuisin" eğitimini tamamlayan Batuhan Bayır, daha sonra İzmir Alaçatı'da Atelier-Kemal Demirasal'da 6 ay çalışmış ve İstanbul'a, Alancha Restaurant'a geçiş yapmıştır. Şimdilerde de Alancha Restaurant'ta şeflik yapmaktadır.Genç yaşında kariyerine çokça başarı sığdıran Batuhan Bayır, MasterChef'te de başarısını göstermiştir.