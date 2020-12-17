MasterChef Yasin TV 8'in en çok izlenen ve takip edilen yarışma programına konuk olarak katılıyor. 2019 yarışmacıları ve bu seneki yarışmacılar beraber yarışıyor. MasterChef Yasin eğlenceli kişiliği ile sık sık merak ediliyor. Survivor 2020'de de yarışan MasterChef Yasin kimdir? MasterChef Yasin Obuz kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF YASİN KİMDİR?

Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu. Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini eğlence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve pilav türevi ürünler satıyor.

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Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.

Yasin Obuz, MasterChef'in finaline haftalar kala Batuhan Bayır'la elemeye kalarak yarışmaya veda etmişti.

Yasin Obuz Survivor 2020'nin gönüllüler takımında yer aldı.

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