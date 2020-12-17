MasterChef Alican'ın hayatı ve kariyeri hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler bulunuyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye'de finale adım adım yaklaşıyor. Bu akşam eski yarışmacılarda olan MasterChef Alican'da konuk olacak. Peki, MasterChef Alican kimdir, kaç yaşında? MasterChef Alican Sabunsoy nereli, geçen sene kaçıncı oldu?

MASTERCHEF ALİCAN KİMDİR?

2019 MasterChef’in sevilen yarışmacısı Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 yılında Adana’da dünyaya geldi. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti. Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini belirtiyor.

Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı.

MasterChef Alican, 2019'da finalist olarak yarıştı. Alican finalde 2. oldu.