MasterChef Mustafa kimdir, kaç yaşında? MasterChef Mustafa Aydın kaçıncı oldu?

MasterChef Mustafa gündemde aranan isimler arasında yerini aldı. Geçtiğimiz sezonun yarışmacılarından MasterChef Mustafa, bu akşam MasterChef Türkiye 2020'ye konuk olarak katılıyor. Geçtiğimiz sene başarılı yemekleri kadar sert çıkışları ile de gündem olan MasterChef Mustafa ile ilgili merak edilenleri derledik.

MASTERCHEF MUSTAFA KİMDİR?

MasterChef Mustafa Aydın 31 yaşında. İstanbul Üsküdar'da yaşıyor. Küçüklüğünden beri tatillerde dayısının pastanesinde çalıştı. Daha sonra lise bitince mutfaklara girip çalışmaya karar verdi. Şef adında bir köpeği var. Aşçılığa soğuk mezeci olarak başladı. İtalyan mutfağında ve İngiliz mutfaklarında çalıştı. Şu an Güney Amerika uzak doğu mutfağın da çalışıyor. Farklı mutfakları öğrenmek ve kendimi geliştirmek için uğraşıyor.

MASTERCHEF MUSTAFA NE ZAMAN ELENDİ?

31 Aralık'ta sona eren MasterChef 2019'da Mustafa 14 Kasım tarihli bölümde elendi. Mustafa, eleme potasında Ekin, Yasin, Alican ile yarışmıştı.