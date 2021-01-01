Bir Zamanlar Çukurova dizisinde inanılmaz hata! O detay izleyicinin dikkatinden kaçmadı

ATV ekranlarında yayınlanan başrollerinde Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek gibi isimlerin rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde sevilen Yılmaz karakteri senaryo gereği ölerek diziye veda etti. Uğur Güneş'in Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılmasından sonra yeni adresi de belli oldu. Uğur Güneş, Hülya Avşar ile birlikte Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alacak.



Dizinin kadrosunda değişimler yaşanırken çekim hataları da izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Dizinin yayınlanan son bölümünde yapılan çekim hatalarını gören izleyiciler 'Bu kadar da olmaz' dedi.

Yılmaz'ın kaza yapmasının ardından kaldırıldığı hastanede düz yatarken kafası çekimin devamında yan tarafa yatık görünüyor.

Mutfakta çekilen bu sahneden ilk olarak çay bardağının tamamen dolu olduğu görünüyor. Ancak çekimin devamında oyuncunun bardaktan yudum bile almamasına rağmen çayın azaldığı görünüyor.

Yılmaz'ın arabası uçurumdan aşağı uçtuktan sonra bir anda patlamıştı. Ancak Yılmaz'ın yanan aracındaki çekim hatası da dikkatlerde kaçacak gibi değil. İşte o hata...

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