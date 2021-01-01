O da akıma uydu! Buse Varol eşi Alişan'la ilk buluşmadan fotoğraf paylaştı... İşte çiftin tanışma hikayesi

Şimdilerde Demet Akalın ile Star TV'de ekrana getirilen gündüz kuşağı programının sunuculuğu yapan Alişan ve güzel oyuncu Buse Varol, 2018 yılında dünyaevine girmişti.



Sosyal medya hesabından soru cevap yapan Buse Varol, bir takipçisinin 'Şu meşhur akımı sen de yapsana Busecim. Mesela Alişan beyle ilk buluşma fotoğrafı...' isteğini geri çevirmedi. Alişan ile ilk buluşma fotoğrafı Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Buse Varol, 'Böyle bir akım olduğunu bilmiyordum. İlk buluşma fotosu.' ifadelerini kullandı.

BUSE VAROL VE ALİŞAN ÇİFTİ NASIL TANIŞTI?

Alişan ve Buse Varol, 2017 yılında yayınlanan 'Dostlar Mahallesi' dizisinin çekimleri esnasında tanıştı. Dizi beklenen ilgiyi göremedi ve 3. bölümünde final yapma kararı aldı. Alişan ise dizinini okuma provalarında Buse Varol'u görüp orada aşık olduğunu ifade ediyor. Ünlü türkücü daha sonra 'Hayatımın en kısa dizisinden hayatımın en uzun senaryosunu buldum' diyerek romantik bir açıklamada bulunmuştu.

ALİŞAN'DAN ETKİLENMEMİŞ

Buse Varol, o esnada sadece işine odaklı olduğunu ve Alişan'ı fark etmediğini söylemişti. Alişan ise Buse Varol ile bir ilişki yaşamak istediği için ona sosyal medya üzerinden mesaj atarak numarasını istemiş ve çift Dostlar Mahallesi dizi-sinin 4. bölüm çekimlerinde sevgili olmuştu.