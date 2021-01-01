01 Ocak 2021 Cuma 10:01 | Son Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Serdar Ortaç o soruda takılıp kaldı: Osmanlı'yı izlerim ama bunu nereden bileyim?
Son dönemde yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yılbaşı gününe özel ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster programına konuk oldu. Yarışmada tarih sorusu ile karşı karşıya kalan Serdar Ortaç, 'Osmanlı'yı izlerim ama bunu nereden bileyim?' diyerek yarışmadan çekildi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de Serdar Ortaç'ın bilemediği tarih sorusu...
ATV'de ekrana getirilen sunuculuğunu ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması yılbaşı özel bölümü ile ekrana getirildi. Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı programına konuk olan isimlerden biri de Serdar Ortaç oldu.
Serdar Ortaç, 125 bin liralık 'Osmanlı padişahları hakkında hangi bilgi yanlıştır?' tarih sorusunda zorlanınca, yarışmadan çekildi.
İşte Kim Milyoner Olmak İster’de Serdar Ortaç’ın bilemediği tarih sorusu...
Osmanlı padişahları hakkında hangi bilgi yanlıştır?
A: 2. Ahmed, 1. Ahmed'in torunudur
B: 2. Mahmud, 1. Mahmud'un torunudur
C: 2. Mehmed, 1. Mehmed'in torunudur
D: 2. Selim, 1. Selim'in torunudur
Doğru cevap B şıkkıydı.