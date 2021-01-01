Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Serdar Ortaç o soruda takılıp kaldı: Osmanlı'yı izlerim ama bunu nereden bileyim?

ATV'de ekrana getirilen sunuculuğunu ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması yılbaşı özel bölümü ile ekrana getirildi. Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı programına konuk olan isimlerden biri de Serdar Ortaç oldu.



Serdar Ortaç, 125 bin liralık 'Osmanlı padişahları hakkında hangi bilgi yanlıştır?' tarih sorusunda zorlanınca, yarışmadan çekildi.

İşte Kim Milyoner Olmak İster’de Serdar Ortaç’ın bilemediği tarih sorusu...

Osmanlı padişahları hakkında hangi bilgi yanlıştır?

A: 2. Ahmed, 1. Ahmed'in torunudur

B: 2. Mahmud, 1. Mahmud'un torunudur

C: 2. Mehmed, 1. Mehmed'in torunudur

D: 2. Selim, 1. Selim'in torunudur

Doğru cevap B şıkkıydı.