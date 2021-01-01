O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic'in Ebru Gündeş hayranı olduğunu açıkladı

İtalya'nın Milan takımında top koşturan ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu, O Ses Türkiye yılbaşı programına konuk oldu. Zeynbek performansı sergileyen ünlü futbolcu Çalhanoğlu, takım arkadaşı dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in Ebru Güneş hayranı olduğunu söyledi.



EBRU GÜNDEŞ HAYRANI ÇIKTI

O Ses Türkiye programa video gönderen dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic, 'Ebru Gündeş, senin hayranlarından biriyim. En sevdiğim şarkı da 'Çingenem.' ifadelerini kullandı.