01 Ocak 2021 Cuma 10:21 | Son Güncelleme:
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic'in Ebru Gündeş hayranı olduğunu açıkladı
TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına Milan'da forma giyen başarılı futbolcu Hakan Çalhanoğlu katıldı. Zeybek performansı sergileyen Çalhanoğlu takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic'in Ebru Gündeş hayranı olduğunu açıkladı. Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic'in Ebru Gündeş'in 'Çingenem' şarkısını sevdiğini dile getirdi.
İtalya'nın Milan takımında top koşturan ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu, O Ses Türkiye yılbaşı programına konuk oldu. Zeynbek performansı sergileyen ünlü futbolcu Çalhanoğlu, takım arkadaşı dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in Ebru Güneş hayranı olduğunu söyledi.
EBRU GÜNDEŞ HAYRANI ÇIKTI
O Ses Türkiye programa video gönderen dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic, 'Ebru Gündeş, senin hayranlarından biriyim. En sevdiğim şarkı da 'Çingenem.' ifadelerini kullandı.