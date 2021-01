Bir Zamanlar Çukurova 79. yeni bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?

Ekranların fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Bir Zamanlar Çukurova 79. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Züleyha sevdiğini toprağa gömerken Çukurova'ya yeni bir ismin gelmesi dikkat çekti. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ FRAGMAN!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda; Züleyha sevdiğini toprağa gömerken Çukurova'ya yeni bir isim geliyor. Demir ile yakınlaşan bu ismin olayların seyrini nasıl değiştireceği merak ediliyor.





BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü 7 Ocak perşembe günü saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da kader kartları baştan dağıtılıyor! Demir ve Müjgan boşanmayı kabul etmiştir. Züleyha ve Yılmaz Adnan'ı alıp, yeni evlerine yerleşir… Ama kaderin bu aşk üzerindeki hikayesi henüz sona ermemiştir! Mahkemeye birlikte giden Demir ve Züleyha'nın arkasından, Kerem Ali'nin hastaneye götürüldüğü haberi ile fırtına gibi yola çıkan Yılmaz, otomobili ile uçurumdan yuvarlanır! Gözleri önünde gerçekleşen kazanın ardından, Züleyha gözyaşları ve çığlıklar ile yardım için çırpınırken, Demir, ağır yaralı Yılmaz'ı oradan çıkarmak için canını dişine takacaktır! Son bir gayretle, Yılmaz'ı kucaklayarak uzaklaştıkları anda ise otomobil havaya uçacaktır!

Adeta bir can pazarı yaşanır ve Demir ile Züleyha, Yılmaz'ı hastaneye yetiştirir! Ağır yaralı olan Yılmaz ameliyata alınırken, haber de Çukurova'ya yayılır! Ancak, Müjgan ve Fikret'e kimse ulaşamaz! Bu durum Behice'yi bile telaşlandıracaktır! Fekeli ve Züleyha, Demir'e nasıl teşekkür edeceklerini bilemezler! Uzun bir ameliyat sonrası, Yılmaz gözlerini açacaktır. Olan biteni hayal meyal da olsa hatırlayan Yılmaz da can düşmanına can borçludur! İki ezeli rakip, hastane odasında, birbirlerine hem haklarını helal edecektir, hem de her ikisi de evlatlarını birbirine emanet edecek kadar, eski defterleri kapatacaktır!