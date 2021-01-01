Asya'ya saldıran Selçuk mu? Sadakatsiz'de büyük bomba sonunda patladı
Kanal D'nin en çok izlenen yapımları arasına adını yazdıran Sadakatsiz 30 Aralık salı akşamı 12. yeni bölümü ile ekrana getirildi. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in rol aldığı Sadakatsiz'e Derin'in Volkan'ın sakladığı telefon sahnesi damga vururken Asya'ya saldıran kişinin kimliği de ortaya çıktı.
Başarılı oyuncu kadrosu ile beğeniyle izlenen Sadakatsiz dizisi 30 Aralık akşamı yayınlanan 12. bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in rol aldığı sadakatsiz dizisinde bir düğüm çözülürken bir düğüm atılmaya devam ediyor. Asya'ya saldıran kişinin kimliği ortaya çıkarken Derin'in Volkan'a ait olan ikinci telefonu bulması heycanı artırdı.
ASYA'YA SALDIRAN KİŞİ SELÇUK ÇIKTI
Asya'ya evinde saldıran kişinin Volkan olduğu düşünülürken izleyenlere tam bir ters köşe yapıldı. Asya'ya geçmişten takıntılı olan Selçuk saldırdığı ortaya çıktı. Volkan, Selçuk'u yine Asya'nın evine girmek üzereyken yakaladı. Selçuk, Asya'dan intikam alacağını söylerken Volkan'ını da gerçekleri söylemekle tehdit etti.
DERİN, VOLKAN'IN TELEFONUNU BULDU
Sadaktsiz'e Derin'in Volkan'ın sakladığı telefon sahnesi damga vurdu. Asya'nın yaşadıklarını yaşayan Derin'in o anları sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları 'Tarih tekerrür etti' yorumlarında bulundu.