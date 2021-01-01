Asya'ya saldıran Selçuk mu? Sadakatsiz'de büyük bomba sonunda patladı

Başarılı oyuncu kadrosu ile beğeniyle izlenen Sadakatsiz dizisi 30 Aralık akşamı yayınlanan 12. bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in rol aldığı sadakatsiz dizisinde bir düğüm çözülürken bir düğüm atılmaya devam ediyor. Asya'ya saldıran kişinin kimliği ortaya çıkarken Derin'in Volkan'a ait olan ikinci telefonu bulması heycanı artırdı.



ASYA'YA SALDIRAN KİŞİ SELÇUK ÇIKTI

Asya'ya evinde saldıran kişinin Volkan olduğu düşünülürken izleyenlere tam bir ters köşe yapıldı. Asya'ya geçmişten takıntılı olan Selçuk saldırdığı ortaya çıktı. Volkan, Selçuk'u yine Asya'nın evine girmek üzereyken yakaladı. Selçuk, Asya'dan intikam alacağını söylerken Volkan'ını da gerçekleri söylemekle tehdit etti.

DERİN, VOLKAN'IN TELEFONUNU BULDU

Sadaktsiz'e Derin'in Volkan'ın sakladığı telefon sahnesi damga vurdu. Asya'nın yaşadıklarını yaşayan Derin'in o anları sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları 'Tarih tekerrür etti' yorumlarında bulundu.