Sen Çal Kapımı'nın Serkan'ı Kerem Bürsin, O Ses Türkiye koltuğunda Hande Erçel'i görünce şoke oldu

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında adeta yıldızlar geçii yaşandı. Ünlü isimler o Ses Türkiye sahnesine çıkıp bütün hünerlerini sergiledi.



Bu yılın en popüler dizi çifti olan Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'de O Ses Türkiye'de yer alan isimlerden biri oldu.

Sen Çal Kapımı'nın Serkan'ı Kerem Bürsin, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Santa Claus Is Coming To Town şarkısını seslendirdi.

Jüride Hande Erçel'i gören Kerem Bürsin şarkısını yarıda kesti. Bürsin, şaşkınlıkla 'Dalga mı geçiyorsun?' diye sordu.

Kerem Bürsin'in Hande Erçel'i karşısında gördüğü anlarda verdiği tepki sosyal medyanın gündemine oturdu.