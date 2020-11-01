Bestemsu Özdemir: O enkazın altında siz olabilirdiniz

Oyuncu Bestemsu Özdemir, İzmir’de vefat eden vatandaşlarımızın aksine partilerini, mutluluklarını paylaşmaya devam eden takipçilerine tepki gösterdi. Oyuncu, ‘’İzmir’de deprem yaşandı. Enkaz altındaki insanları izliyoruz. Bu sizi hiç mi etkilemiyor, hiç mi üzmüyor gördüğünüz şeyler. Sizin insanlığınıza ne oldu, ne ara bu hale geldiniz? Sizin o enkazın altında olmayacağınızın bir garantisi yok’’ yazdı.

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