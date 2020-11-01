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01 Kasım 2020 Pazar 21:16 | Son Güncelleme:

Bestemsu Özdemir: O enkazın altında siz olabilirdiniz

Bestemsu Özdemir: O enkazın altında siz olabilirdiniz

Oyuncu Bestemsu Özdemir, İzmir'de vefat eden vatandaşlarımızın aksine partilerini, mutluluklarını paylaşmaya devam eden takipçilerine tepki gösterdi.

Oyuncu Bestemsu Özdemir, İzmir’de vefat eden vatandaşlarımızın aksine partilerini, mutluluklarını paylaşmaya devam eden takipçilerine tepki gösterdi. Oyuncu, ‘’İzmir’de deprem yaşandı. Enkaz altındaki insanları izliyoruz. Bu sizi hiç mi etkilemiyor, hiç mi üzmüyor gördüğünüz şeyler. Sizin insanlığınıza ne oldu, ne ara bu hale geldiniz? Sizin o enkazın altında olmayacağınızın bir garantisi yok’’ yazdı.

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