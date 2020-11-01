Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu'na İzmir'den acı haber... Arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz hayatını kaybetti

Çukur dizisinde Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu’nun arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz İzmir’deki deprem felaketinde hayatını kaybetti. Kaygusuz ile sıkı bir Göztepe taraftarı olan Kocaoğlu, arkadaşının vefat haberini de sosyal medyadan duyurdu. Oyuncu, paylaşımına “Sen bizim bitmeyecek şiirimizsin Ali’m” notunu düştü.

