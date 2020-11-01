01 Kasım 2020 Pazar 22:02 | Son Güncelleme:
Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu'na İzmir'den acı haber... Arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun İzmir'deki deprem felaketinde enkaz altında kalan arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz hayatını kaybetti.
Çukur dizisinde Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu’nun arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz İzmir’deki deprem felaketinde hayatını kaybetti. Kaygusuz ile sıkı bir Göztepe taraftarı olan Kocaoğlu, arkadaşının vefat haberini de sosyal medyadan duyurdu. Oyuncu, paylaşımına “Sen bizim bitmeyecek şiirimizsin Ali’m” notunu düştü.