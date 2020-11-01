Erkan Kolçak Köstendil'den alkışlanacak hareket... AKUT için sahneye çıkma hazırlığında

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, dayanışma örneği gösterdi. 90 dakikalık ‘tek kişilik’ gösterisi olan ’12 Numaralı Adam’ın İzmir ve Aydın’daki gösterilerinden elde edeceği geliri AKUT’a bağışlayacak. Köstendil’in bu hareketi sevenlerinin takdirini topladı.

