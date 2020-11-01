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  • Erkan Kolçak Köstendil'den alkışlanacak hareket... AKUT için sahneye çıkma hazırlığında
01 Kasım 2020 Pazar 21:11 | Son Güncelleme:

Erkan Kolçak Köstendil'den alkışlanacak hareket... AKUT için sahneye çıkma hazırlığında

Erkan Kolçak Köstendil'den alkışlanacak hareket... AKUT için sahneye çıkma hazırlığında

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, 90 dakikalık ‘tek kişilik' gösterisi '12 Numaralı Adam'ı deprem nedeniyle ileri tarihe erteledi.

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, dayanışma örneği gösterdi. 90 dakikalık ‘tek kişilik’ gösterisi olan ’12 Numaralı Adam’ın İzmir ve Aydın’daki gösterilerinden elde edeceği geliri AKUT’a bağışlayacak. Köstendil’in bu hareketi sevenlerinin takdirini topladı.

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