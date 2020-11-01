Şeyma Subaşı İzmir depremini hiçe saydı 'Cadılar Bayramı' kutladı... Tepkiler çığ gibi büyüdü

Şeyma Subaşı ve arkadaşları, İzmir'deki deprem felaketinin acısına rağmen kutladıkları Cadılar Bayramı partisi ile büyük tepki topladı. Subaşı, katıldığı partiden yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada kendisine yönelik deprem ve koronavirüs eleştirilerine karşı duyarsız tavırlarıyla dikkat çekti.

Koronavirüs salgını devam ederken sık sık katıldığı partilerle gündem olan Şeyma Subaşı yine olay oldu.

İzmir'de geçtiğimiz cuma günü 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve çok sayıda ölüm gerçekleşti. Türkiye, İzmir depreminin yaralarını sarmaya devam ederken, enkaz altından iyi haberler gelmesini beklerken ve yas tutarken Şeyma Subaşı'nın 'Cadılar Bayramı' partisine katılması ve eğlence görüntülerini sosyal medyadan paylaşması büyük tepkilere neden oldu.

Katıldığı 'Cadılar Bayramı' partisinde sabaha kadar eğlenen ve kendisine gelen eleştirilere yeni paylaşımlar yaparak cevap veren Şeyma Subaşı ne deprem ne pandemi dinlemediğini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Duyarsız tavırları ile sosyal medyada çok sayıda tepki alan Şeyma Subaşı, eleştirilere görmezden geldi ve paylaşımlarına yenilerini ekledi.

Şeyma Subaşı daha önceleri katıldığı partilerin 'korona partisi' olarak adlandırılmasına ve kendisine yönelik eleştirilere 'Kimseyi tehlikeye atmıyoruz' diyerek isyan etmişti.