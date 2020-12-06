06 Aralık 2020 Pazar 10:18 | Son Güncelleme:
Sağlık sigortası prim borcu tamamen silinebilir
Yapılandırma, Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlara çok önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru sonrası yapılacak gelir testinde, yaşadığı hanede kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden düşük çıkanların eski borçları silinecek.
Yapılandırma, Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlara çok önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru sonrası yapılacak gelir testinde, yaşadığı hanede kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden düşük çıkanların eski borçları silinecek.