Milim adamlarını şoke eden görüntü! Mars zemininde ortaya çıktı

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Avrupa Uzay Ajansının (ESA) internet sitesinde paylaştığı habere göre, ilkbahardaki ısı artışından kaynaklı meydana gelen olay, yüzlerce örümceğe benzeyen madde topluluğunun Mars zemininde belirmesine neden oldu.

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Mars zemininde ilkbahar güneşinin oluşturduğu ısı sonucuyla ortaya çıkan yüzlerce örümceğe benzeyen madde hüzmeleri görüntülendi.

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İşte o ilginç görüntüler...

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Bu "örümceklerin", güneş ışınlarının Mars zeminindeki karbondioksit buzunu eriterek gaz haline getirmesi ve bu gazla beraber kurum gibi çeşitli koyu renkli maddelerin zemine çıkmasıyla oluştuğu açıklandı.

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Yüksek basınçla yüzeye fışkırıp zemine yayılan ve 45 metre ile 1 kilometre arası genişliğe sahip olan bu madde hüzmelerinin şekilleri "örümceğe" benzetildi.

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Görüntüler, ESA'nın Gaz İzsürme Uydusu (TGO) ve Mars Express uydusu tarafından yakalandı.