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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 14:42

Milim adamlarını şoke eden görüntü! Mars zemininde ortaya çıktı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ilginç bir görüntü yayımladı. Mars zemininde yüzlerce örümceğe benzeyen madde hüzmeleri görüntülendi. Bilim adamları, bu gizemli oluşumların ilkbahar güneşinin oluşturduğu ısı sonucuyla ortaya çıktığını düşünüyor.

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