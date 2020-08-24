YKS üniversite ek tercih tarihleri belli oldu mu? YKS ek yerleştirme kılavuzu 2020

YKS ek tercih tarihleri her yıl ÖSYM tarafından açıklanıyor. Üniversite adayı öğrenciler, ek tercih işlemlerini bu yıl da YKS ek yerleştirme kılavuzuna göre yapacaklar. Boş kalan kontenjanlar ve ek yerleştirme tarihleri bu yıl yapılan üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından duyurulacak. Üniversite ek tercih ücreti bu yıl 20 TL olarak belirlendi.

YKS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından okullarda kalan boş kontenjanlar ÖSYM tarafından bildirilecek. Öğrenciler ise boş kontenjanlara yerleşim için yapacakları tercihleri, YKS ek yerleştirme kılavuzuna göre yapacaklar.

YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 2020 YAYINLANDI MI?

YKS ek yerleştirme kılavuzu henüz yayınlanmadı. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının akabinde kılavuzun da erişime açılması bekleniyor.

Kılavuz yayınlandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız."

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.

Üniversite sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak?