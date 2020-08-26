Elektronik kayıt ne demek? Elektronik kayıt (e-kayıt) nereden ve nasıl yapılır?

Üniversite kayıt tarihleri yaklaşırken elektronik kayıt kavramı da dikkat çekmeye başladı. YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından üniversite kayıtları başlayacak. Kayıt işlemleri için ise öğrencilere kolaylık sağlanıyor. Özellikle koronavirüs salgını dolayısıyla elektronik kayıt işlemlerine yönelim artacak.

ELEKTRONİK KAYIT NE DEMEK?

Elektronik kayıt veya bir diğer ismiyle e-kayıt, bir üniversite programına yerleşen öğrencilerin e-devlet sistemi üzerinden ön kaydını yaptırması anlamına geliyor.

Üniversite adayları e-devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Bu yıl korona virüsü salgınından dolayı elektronik kayıt daha fazla önem kazandı. Üniversite kayıt tarihleri belirlendiğinde e-kayıt için de ÖSYM tarih aralığı verecektir.

E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ!

ELEKTRONİK KAYIT (E-KAYIT) NASIL YAPILIR?

Öğrenciler E-Devlet platformundaki “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabiliyor.

Öncelikle e-Devlet’e TC Kimlik Numarası ve Şifre ile giriş yapın

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın e-devlet kapısı üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada yer alan “Üniversite E-Kayıt” (https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit) sekmesine tıklayın

Bu aşamada ekrana elektronik olarak kayıt yaptırabileceğiniz tüm üniversiteler gelecek

2020-YKS yerleştirme sonuçlarına göre kazandığınız okulu seçin

Bu aşamada tüm devlet ve vakıf üniversitelerine e-kayıt yapabiliyorsunuz. (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi hariç)

Üniversite kayıt tarihleri 2020: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Kazandığınız okulu ve bölümü girdikten sonra “Devam Et” butonuna tıklayın

Karşınıza çıkan ekranda sizden istenen tüm bilgileri doldurun,

Sayfadaki tüm uyarıları bilgilendirmeleri okuduğunuzdan emin olun, aşağıda bulunan alanlara EVET yazın,

Başvur butonuna tıklayarak işlemi sonlandırın,

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra elektronik belgenizi indirmek için Dosyayı İndir seçeneğine tıklayın.