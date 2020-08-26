Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri 2020

Üniversite kayıtları tercih işlemlerinden sonra gerçekleştiriliyor. YKS tercihleri 6 Ağustos itibariyle başlamış ve 14 Ağustos'a kadar devam etmişti. Geçtiğimiz yıl üniversite kayıt tarihleri ağustos ayının sonlarına doğru tamamlanmıştı. Aday öğrenciler, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayıp işlemlerini tamamlayacaklar.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.

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YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak sonuçlar bu hafta içerisinde adayların erişimine açılacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden 2020-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağını duyurdu.

Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istendiği belirtildi.

YKS sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı?