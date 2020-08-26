YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM Üniversite tercih sonuçları sorgulama ekranı

YKS sonuçları bekleniyor. Hayalindeki üniversite okumak isteyen ve tercih sonuçlarının bir an önce açıklanmasını bekleyen adaylar, sonuçlar ile ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyor. YKS tercihleri 6 Ağustos ile 14 Ağustos tarihinde alınmıştı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, bugün sonuçların açıklandığını duyurdu. YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

YKS sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin sayfasından erişime açıldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS tercih sonuçları açıklanmıştır.



Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=7014 sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.

Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istendiği belirtildi.

Üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak 2020? İkinci tercihler ne zaman?

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