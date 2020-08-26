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  3. Üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak 2020? İkinci tercihler ne zaman?
26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:59 | Son Güncelleme:

Üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak 2020? İkinci tercihler ne zaman?

Üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak 2020" İkinci tercihler ne zaman"

Üniversiteye yerleşemeyen öğrencilerin durumu merak konusu oldu. 2020 YKS sonuçlarının açıklanması bekleniyor. ÖSYM sonuçları web sitesi üzerinden açıklayacak. Sınava katılan adaylar sonuçlarını kullanıcı bilgileri ve şifreleri ile görüntüleyebilecek. Tercih listesine göre bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ikinci tercihlerde bulunabilecek.

Üniversite sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı yaptığı paylaşımda YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerin devam ettiğini ve sonuçların bu hafta içinde açıklanacağını bildirmişti. Bir üniversiteye yerleşemeyenler ikinci tercihlerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak 2020?

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?

Üniversiteye yerleşemeyenler ek tercihlerde bulunabilecek. ÖSYM tarafından hazırlanacak kılavuzda yer alacak bilgiler ve kurallar doğrultusunda ikinci tercihler yapılabilecek.

İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN?

Sonuçlar açıklandıktan sonra üniversite kayıt süreci başlayacak. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar ile birlikte ikinci tercih tarihleri ÖSYM tarafından açıklanacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversiteye yerleşen adaylar kayıtlarını 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Üniversite için elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 aralığında yapılacak.

Buna göre kayıt işlemlerinin 4 Eylül'de bitmesinin ardından üniversiteler kalan boş kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirecek. Bildirim sürecinin tamamlanmasının ardından ÖSYM hazırladığı kılavuzu adayların erişimine açacak.

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