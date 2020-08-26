Üniversiteye kaçıncı sırada yerleştim? Bölüme kaçıncı sıradan girdim?

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, üniversite yerleştirme sonuçları bugün erişime açıldı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebiliyor. Bazı adaylar üniversiteye ve bölüme kaçıncı sırada yerleştiklerini öğrenmek istiyor.

"ÜNİVERSİTEYE KAÇINCI SIRADA YERLEŞTİM?"

Bazı üniversitelerde okul numarasının son 2 hanesi kaçıncı sırada yerleştiğini gösterirken, bazı okullarda ise bu rakamlar bölümdeki alfabetik sıraya göre veya kayıt sıralamasına göre yapılabiliyor.

Bunu öğrenmenin yolu ise ilgili üniversitenin öğrenci işleri bürosundan bilgi almak. Yerleştiğiniz ve kayıt yaptıracağınız okulda, okulu arayarak veya kayıt işlemleri sırasında bölüme kaçıncı sıradan yerleştiğinizi öğrenmek istediğinizi söyleyebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı? 2020 ek kontenjanlar belli oldu mu?

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN NELER GEREKLİ?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecek.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekiyor. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecek.