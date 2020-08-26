Ek kontenjanlar belli oldu mu? Üniversite boş kontenjanları 2020 açıklandı mı?

Üniversite boş kontenjanlar listesi gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. 2020 YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2020-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanarak sonuçlar adayların erişimine açıldı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Yerleşemeyenler ise boş kontenjanlara bakarak ek tercih yapabilecek.

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

Hangi üniversitede hangi fakülte ve bölümdem kaç boş kontenjan kaldığı kayıt süreci tamamlandıktan sonra belli olacak ve ek yerleştirme kılavuzunda yer alacak.

ÖSYM, tercihlere göre yerleştirme sonuçları doğrultusunda yükseköğretim programlarının kontenjanları, yerleşen aday sayılarını ve boş kontenjanları açıkladı.

YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

Tercih yapma hakkında sahip olan 1.745.642 adaydan, 1.151.632 aday tercih yaptı. Devlet

Üniversitelerinde toplamda 658.466 olan lisans ve ön lisans kontenjanına 630.608 kişi yerleşti. 27.858 kontenjan boş kaldı. Vakıf üniversitelerinde toplam 164.817 olan lisans ve ön lisans kontenjanına 141.323 yerleşti. Vakıf üniversitelerinde 23.494 kontenjan boş kaldı.

K.K.T.C. ve diğer ülkelerdeki üniversiteler ile birlikte toplamda 838.221 kontenjanın 781.165 adetine aday yerleşmiş olup, 57.056 adet kontenjan boş kaldı.

Ek kontenjan listesi, kayıt süreci tamamlandıktan sonra ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz içerisinde yer alacaktır.

İkinci tercihler 2020 ne zaman? Üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak?

Üniversiteye kaçıncı sırada yerleştim? Bölüme kaçıncı sıradan girdim?

Üniversite kayıt için gerekenler neler? Üniversiteden hangi belgeler isteniyor?