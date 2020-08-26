KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? KYK devlet yurdu başvurusu 2020 ne zaman ve nasıl yapılacak?

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi sırada yurt ve burs başvurusu yapmak var. Üniversite kazanan öğrenciler, özellikle şehir dışında okuyacaklarsa, KYK devlet yurdu başvurusu yapacaklar. KYK yurt ücretleri özel yurtlara göre, öğrencinin bütçesini sarsmıyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 yılı için KYK yurt başvurusu tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

2019 yılında KYK yurt başvuruları 19-26 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

GSB’den alınan verilere göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL olmakla birlikte, yüksek standartlı KYK yurtlarının aylık ücreti ise 215-340 TL arasında değişmektedir. K.K.T.C’de bulunan KYK yurtlarında ise aylık ücret 400 TL’dir.

KYK YURT ODALARI KAÇ KİŞİLİKTİR?

Öğrenim döneminde birçok öğrenciye ev sahipliği yapan bu yurtların oda mevcudu; ”iki, üç, dört, altı ve sekiz” kişilik olarak değişmektedir.

KYK başvurusu nasıl yapılır? KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman yapılacak?

KYK YURT BAŞVURUSU ŞARTLARI