KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? KYK devlet yurdu başvurusu 2020 ne zaman ve nasıl yapılacak?
Üniversite kazanan öğrenciler, KYK yurt başvurusu yapacaklar. Yükseköğrenimini ikamet ettiği şehirden başka yerde yapacak olanlar yurt araştırmalarına başladı. KYK devlet yurdu başvuru yapmak için belirli kriterleri karşılamak gerekiyor. Başvurularda özel durumu olan öğrenciler için öncelik sağlanıyor. Cüzzi miktarlarda olan KYK yurt ücretleri ise her yıl güncelleniyor.
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi sırada yurt ve burs başvurusu yapmak var. Üniversite kazanan öğrenciler, özellikle şehir dışında okuyacaklarsa, KYK devlet yurdu başvurusu yapacaklar. KYK yurt ücretleri özel yurtlara göre, öğrencinin bütçesini sarsmıyor.
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2020 yılı için KYK yurt başvurusu tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.
2019 yılında KYK yurt başvuruları 19-26 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı.
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
GSB’den alınan verilere göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL olmakla birlikte, yüksek standartlı KYK yurtlarının aylık ücreti ise 215-340 TL arasında değişmektedir. K.K.T.C’de bulunan KYK yurtlarında ise aylık ücret 400 TL’dir.
KYK YURT ODALARI KAÇ KİŞİLİKTİR?
Öğrenim döneminde birçok öğrenciye ev sahipliği yapan bu yurtların oda mevcudu; ”iki, üç, dört, altı ve sekiz” kişilik olarak değişmektedir.
KYK başvurusu nasıl yapılır? KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman yapılacak?
KYK YURT BAŞVURUSU ŞARTLARI
- Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.
- ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,
- Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,
- Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.
- Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.