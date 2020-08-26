KYK başvurusu nasıl yapılır? KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman yapılacak?

YKS yerleştime sonuçları açıklandı. Öğrenciler KYK burs ve kredi başvurusu yapacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ödemeler, öğrencilere maddi açıdan kolaylık sağlıyor. KYK burs ücretleri ise her yıl güncelleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının ne zaman alınacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin net bir açıklama yapıldığında güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

2019 yılında KYK burs başvuruları 16 Ekim'de alınmıştı. KYK yurt başvuruları ise geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.

KYK başvuru tarihi için duyurular internet sitesi üzerinden yapılıyor. KYK başvuruları ise e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

KYK 2020 BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

KYK BURSU ALMA ŞARTLARI

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri, Lisans öğrencileri, İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez. Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler, Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler, Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler, Yabancı uyruklu öğrenciler, Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri, Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler, Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler, Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler , burstan yararlanamazlar. ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.