Üniversite ek tercihlerini kimler yapabilir? YKS 2020 ek tercihi nedir?

Üniversiteye hayali kuran milyonlarca aday bugün tercih sonuçlarını öğrendi. Üniversiteye yerleşemeyen adaylar ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde ek tercihlerini yapacak. Ek tercih yapacak adaylar sonuçlarına yine ÖSYM’nin resmi sayfası üzerinden ulaşacak. Adaylar, kimlerin ek tercih yapıp yapmayacağını öğrenmek istiyor.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2020 ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklanma bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos’ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu. Adaylar ek yerleştirme ücretin, 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59’a kadar yatırabildiler. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayıldı.

YKS ek tercih ve yerleştirme tarihi ne zaman? YKS ek yerleştirme kılavuzu 2020

YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır.

KİMLER EK TERCİH YAPACAK?

Geçtiğimiz yıl yayımlanan YKS ek tercih kılavuzunda yer alan bilgiler şu şekilde:

2019-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Üniversite kayıt için gerekenler neler? Üniversiteden hangi belgeler isteniyor?

Üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak 2020? İkinci tercihler ne zaman?

2019-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.