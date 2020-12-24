KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından polis olmak isteyen tüm adaylar KPSS ortaöğretim polislik puanı açıklandı mı? KPSS polislik taban puanları 2020 belli oldu mu? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. En son 2019 yılında yayımlanan 25. Dönem POMEM Özel Harekat olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine alınacak adayların başvuru sürecinde ortaöğretim KPSS puanı gerekiyordu...

KPSS ORTAÖĞRETİM POLİSLİK PUANI NEDİR?

25. Dönem POMEM Özel Harekat olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine alınan adayların başvuru sürecinde istenilen puanlar şu şekildeydi:

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lise mezunları için KPSS P94 puan türünden en az (65), önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az (65), 2018 veya 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lisans mezunları için KPSS P3 puan türünden en az (60) puan almış olmak,

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Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirlenen puanların en az % 80’ini almış olmak, (lise mezunları için 2018 yılı KPSS P94 puan türünden en az (52), önlisans mezunları için 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az (52), lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılı KPSS P3 puan türünden en az (48) puan), (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

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