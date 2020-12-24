KPSS 2020 ortaöğretim sınav sonuçları bugün tüm adayların erişimine açılacak. Sonuçlara göre 70 puan altında atanan kadrolar ile ilgili bilgi sahibi olmak amacıyla puan türleri de merak edilmeye başlandı. KPSS ortaöğretim 70 puanla nerelere atanır? KPSS'de 55, 60, 65, 70 puanla nerelere girilir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte 2020 KPSS atama puanları ve kadroları....

KPSS ORTAÖĞRETİM 70 PUANLA NERELERE ATANIR?

KPSS sonuçlarının açıklanması ile 70 puan altında atanan kadrolar merak konusu olacak. Kamuya sadece memur alınmamaktadır. Memur unvanının yanı sıra; işçi, 4/B'li sözleşmeli personel, 399'a tabi sözleşmeli personel statüsünde de istihdam yapılmaktadır. Bu alımların tümü 2020 KPSS sonuçları kullanılmaktadır.

Toplu olarak yayımlanmayacak ilanlar şu şekildedir:

İşçi alım ilanları

4/B'li personel alım ilanları

Mahalli idarelere zabıta memuru ve itfaiyeci alımı

Adalet Bakanlığına zabıt katibi ve infaz koruma memuru alımı,

Askeri kurumlara sivil memur alımı

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MEMUR OLMAK İÇİN NE YAPMALI?

Adaylardan 2020 yılında da, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Sağlık açısından görevini Türkiye'nin her yerinde yapmasına engel durum olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturmasında ve arşiv araştırmasında olumlu sonuç almak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak gibi aşağıdaki nitelikler aranıyor.