KPSS ortaöğretim 61,62,63,64,65,66 puanla nereye girebilirim? KPSS ortaöğretim 60 puanla nereye atanırım?

KPSS ortaöğretim 60 puanla nereye girebilirim? sorusunun yanıtı sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte merak konusu oldu. ÖSYM, 2002 yılından itibaren KPSS Ön Lisans, Lisans ve Ortaöğretim sınavı için baraj puanı uygulamasını kaldırdı. Peki, KPSS ortaöğretim 61,62,63,64,65,66 puanla nereye girebilirim?

KPSS ORTAÖĞRETİM 60 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

2002 yılından itibaren KPSS Ön Lisans, Lisans ve Ortaöğretim sınavı için baraj puanı uygulaması kaldırıldı. Bu yüzden bir baraj puanı bulunmuyor. Atamalar açıklanan taban puanlarına göre gerçekleştiriliyor. Adaylar tercihlerini açıklanan kontenjan ve taban puanlar doğrultusunda gerçekleştiriyor.

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KAÇ PUANLA NEREYE GİRİLİR?

Sınırlı sayıda gerçekleşen KPSS ortaöğretim atamaları için genellikle en düşük 70 puandan atama yapılıyor. Ancak atamalar ile, kuruma ve pozisyona göre değişkenlik gösteriyor.

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50-55 KPSS PUANI İLE NEREYE GİRİLİR?

Birçok belediye 50-55 KPSS taban puanı ile memur alımı yapıyor. Öte yandan Jandarma sivil memur alımında da KPSS 55 şartı var.

Üniversiteler sağlık ile normal memur alımlarını KPSS puan sınırı olmadan yapıyor.

Aynı zamanda öğretmenevleri, polisevleri, kamu misafirhaneleri düşük KPSS puanı ile memur alımı yapmaktadır.

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır.

Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğüne internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.

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