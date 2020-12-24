  • $7,6601
  • 9,3476
  • 462.505
  • 1419.26
  • Haberler
  • Eğitim
  • KPSS ortaöğretim hemşirelik taban puanları açıklandı mı? İlk ve acil yardım taban puanları belli oldu mu?
24 Aralık 2020 Perşembe 11:40 | Son Güncelleme:

KPSS ortaöğretim hemşirelik taban puanları açıklandı mı? İlk ve acil yardım taban puanları belli oldu mu?

KPSS ortaöğretim hemşirelik taban puanları açıklandı mı" İlk ve acil yardım taban puanları belli oldu mu"

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları tüm adayların erişimine açıldı. 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. Peki, KPSS ortaöğretim hemşirelik taban puanları açıklandı mı? İlk ve acil yardım taban puanları belli oldu mu?

KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanması ile birlikte KPSS ortaöğretim sınavının puanları merak edilmeye başlandı. Devlet kadrolarına yerleşmek isteyen memur adayları aldıkları puana göre nereye yerleşebileceğini sorguluyor. KPSS ortaöğretim hemşirelik taban puanları açıklandı mı? İlk ve acil yardım taban puanları belli oldu mu? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK PUANLARI!

Alım Sayısı: 3 Bin 577

En Düşük Atama Puanı: 79.705

İlk ve Acil Yardım

Alım Sayısı: 2 Bin 23

En Düşük Atama Puanı: 77.35

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS ortaöğretim taban puanları 2020 henüz açıklanmadı. Tercih kılavuzu erişime açıldıktan sonra taban puanları tablosuna da yer verilecek.

KPSS ALIM YAPILACAK KADROLAR

Toplu olarak yayımlanmayacak ilanlar:

-İşçi alım ilanları

-4/B'li personel alım ilanları

-Mahalli idarelere zabıta memuru ve itfaiyeci alımı

-Adalet Bakanlığına zabıt katibi ve infaz koruma memuru alımı,

-Askeri kurumlara sivil memur alımı

<h3>Başkan Erdoğan'dan öğrencilere kredi ve burs müjdesi </h3><h3>550 LİRADAN 650 LİRAYA YÜKSELDİ</h

23 Aralık Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ankara beyaza büründü

Patlayıcı ile define arayan 2 kişi yakalandı! 69 parça tarihi eser ele geçirildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.