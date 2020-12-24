KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanması ile birlikte KPSS ortaöğretim sınavının puanları merak edilmeye başlandı. Devlet kadrolarına yerleşmek isteyen memur adayları aldıkları puana göre nereye yerleşebileceğini sorguluyor. KPSS ortaöğretim hemşirelik taban puanları açıklandı mı? İlk ve acil yardım taban puanları belli oldu mu? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK PUANLARI!

Alım Sayısı: 3 Bin 577

En Düşük Atama Puanı: 79.705

İlk ve Acil Yardım

Alım Sayısı: 2 Bin 23

En Düşük Atama Puanı: 77.35

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS ortaöğretim taban puanları 2020 henüz açıklanmadı. Tercih kılavuzu erişime açıldıktan sonra taban puanları tablosuna da yer verilecek.

KPSS ALIM YAPILACAK KADROLAR

Toplu olarak yayımlanmayacak ilanlar:

-İşçi alım ilanları

-4/B'li personel alım ilanları

-Mahalli idarelere zabıta memuru ve itfaiyeci alımı

-Adalet Bakanlığına zabıt katibi ve infaz koruma memuru alımı,

-Askeri kurumlara sivil memur alımı