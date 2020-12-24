Jandarma sivil memur alımları hakkında araştırmalar hız kazandı. KPSS ortaöğretim puanını öğrenen adaylar hangi meslekleri icra edebileceklerini merak ediyorlar. Jandarma Sivil Memur KPSS ortaöğretim puanı kaç? KPSS ortaöğretim Jandarma alım 2020 taban puanları belli oldu mu? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...

JANDARMA SİVİL MEMUR KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ?

Jandarma Genel Komutanlığı Memur alımı ilanı yayımlayarak en az lise mezunu adaylar içerisinden Sözleşmeli Personel alımı yapacağını duyurdu. Son yayınlanan ilana göre adaylardan KPSS'den en az 60 puan almış olmak şartı aranacak.

KPSS ortaöğretim 61,62,63,64,65,66,67,68 puanla nereye girebilirim? KPSS ortaöğretim 60 puanla nereye atanırım?

KPSS ortaöğretim 55,56,57,58,59 puanla nereye girebilirim? KPSS ortaöğretim 50 puanla alan yerler!

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a. Türk Vatandaşı olmak.

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

c. 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2016 KPSS) girmiş olmak ve internette yayımlanan başvuru kılavuzunda unvanların karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen en az puanı almış olmak.

ç. ilân edilen unvanlar için, unvanların karşısında belirtilen öğrenim düzeyi şartını, 2016 KPSS tarihinde adayların en son mezun oldukları okul düzeyi olarak sağlamak ve 2016 KPSS'ye bu öğrenim düzeyinden girmiş olmak.

d. Müracaat tarihi (internetten yapılan ön başvurunun son günü) itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

e. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

f. 657 Devlet Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak.

ğ. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

h. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Sivil Memur Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.

ı. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak.

i. Başvuru kılavuzunda belirtilen kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.