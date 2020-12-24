Büyük bir heyecanla beklenen KPSS ortaöğretim sınav sonuçları erişime açıldı. Sınav sonucunu gören adaylar aldıkları puanlar ile yapabilecekleri tercihleri merak etmeye başladılar. KPSS ortaöğretim 55,56,57,58,59 puanla nereye girebilirim? KPSS ortaöğretim 50 puanla alan yerler nereler? sorularının yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler...

KPSS ORTAÖĞRETİM 50 PUANLA ALAN YERLER NERELER?

2002 yılından itibaren KPSS Ön Lisans, Lisans ve Ortaöğretim sınavı için baraj puanı kaldırıldı. KPSS atamaları adayların aldıkları puanlara ve taban puanlara göre gerçekleştiriliyor.

Sınırlı sayıda gerçekleşen KPSS ortaöğretim atamaları için genellikle en düşük 70 puandan atama yapılıyor. Ancak atamalar ile, kuruma ve pozisyona göre değişebiliyor.

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KPSS ORTAÖĞRETİM 50-55 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

Birçok belediye 50-55 KPSS taban puanı ile memur alımı gerçekleştiriyor. Öte yandan Jandarma sivil memur alımında da KPSS 55 şartı bulunuyor.

Üniversiteler sağlık ile normal memur alımlarını KPSS puan sınırı olmadan yapıyor.

Aynı zamanda öğretmenevleri, polisevleri, kamu misafirhaneleri düşük KPSS puanı ile memur alımı yapmaktadır.

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