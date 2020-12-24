Ortaöğretim KPSS sonuçları tüm adayların erişimine açıldı. Sonuçların ardından Ortaöğretim KPSS meslekleri neler? KPSS lise mezunları hangi meslekleri seçebilir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte lise mezunu adaylar da hangi bölümleri tercih edebileceğini merak ediyor.

ORTAÖĞRETİM KPSS MESLEKLERİ NELER?

Düz lise mezunları KPSS ile atama yapılan devlet memurluğu kadrolarına atanabilmeleri için KPSS'den çok yüksek bir puan almaları gerekiyor. Bunun nedeni ise Düz Lise mezunları için açılan kadro sayısının oldukça kısıtlı olması. Yani açılan kadro sayısı ne kadar az ise KPSS'den alınması gereken puan da o kadar yüksek olmak zorunda. Çünkü ancak KPSS'den yüksek puan alarak diğer Düz Lise mezunu rakiplerin önüne geçilebilir.

KPSS ortaöğretim 61,62,63,64,65,66 puanla nereye girebilirim? KPSS ortaöğretim 60 puanla nereye atanırım?

Ancak 70 ve üzeri KPSS puanı aldıktan sonra tek alternatifiniz tercih yapılarak sonuçlanan Genel Atamalar değil. Birçok devlet kurumu Genel Atamalar'ın dışında ara dönemlerde memur alımı yapıyor. Ara dönemlerde yapılan bu atamalar "açıktan atama" şeklinde ifade ediliyor.

Özellikle Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yıl içinde çok sık açıktan atama ile işçi ve memur alımı yapıyor. Bu memur alımları içinde Düz Lise mezunları için ayrılan kadrolar da yer alıyor. Ancak bu atamalarda ilk olarak bir önceki paragrafta bahsettiğimiz KPSS'den en az 70 puan almak şartı ile karşılaşacağınızın altını şimdiden çizmekte fayda görüyoruz.

KPSS ortaöğretim 55,56,57,58,59 puanla nereye girebilirim? KPSS ortaöğretim 50 puanla alan yerler!

KPSS ortaöğretim polislik puanı açıklandı mı? KPSS polislik taban puanları 2020!

Yukarıda saydıklarımızın dışında Düz Lise mezunlarının son yıllarda en çok rağbet gösterdiği bir başka memurluk da "Zabıt Katipliği". Zabıt Katibi olabilmek için yine KPSS'den en az 70 puan almak ve Adalet Bakanlığı'nın ilgili kurumlarının yaptığı "10 parmak klavye sınavı"nı başarıyla geçmek gerekiyor.

KPSS LİSE MEZUNLARI HANGİ MESLEKLERİ SEÇEBİLİR?

Şoför

Teknisyen

Gassal

Karoriferci

Hemşire

Sağlık Teknisyeni

Hizmetli

Sağlık Memuru

Veteriner Sağlık Teknisyeni

Laborant

İstidlalci

Rasatcı

Zabıta Memuru

İtfaiye Eri

Memur

Çocuk Bakıcısı

Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni

Ebe

KPSS ortaöğretim 60, 70 puanla alan yerler nereler? KPSS'de 55, 60, 65, 70 puanla nerelere girilir?

KPSS 3.10 maddesi nedir, ne demek? KPSS 3.10 maddesi gereğince puan hesaplama nasıl yapılır?

KPSS ortaöğretim hemşirelik taban puanları açıklandı mı? İlk ve acil yardım taban puanları belli oldu mu?