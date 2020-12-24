KPSS ortaöğretim bekçi alım puanları 2020! KPSS ortaöğretim bekçi alım puanı açıklandı mı?

KPSS ortaöğretim bekçi alım puanları gündemde yer alan başlıklardan oldu. Ölçme, Seçme ve Değerlendirme Merkezi (ÖSYM) bugün kasım ayında düzenlenen KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını açıkladığını duyurdu. Adaylar şimdi ise KPSS ortaöğretim bekçi alım puanı açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM BEKÇİ ALIM PUANI AÇIKLANDI MI?

KPSS ortaöğretim bekçi alım puanları henüz kesin olarak açıklanmadı. Fakat önceki alımlara göre KPSS Ortaöğretim puanından 70 alınması ile yapılırken bazen de KPSS puanı olmadan da alım yapılmıştı.

KPSS ortaöğretim ebe atama puanları 2020! KPSS ortaöğretim ebe atama puanları açıklandı mı?

KPSS ortaöğretim zabıta alımı 2020: KPSS ortaöğretim zabıta puanları açıklandı mı?

KPSS PUAN HESAPLAMASI

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Adayların ASP'leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacak. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacak. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacak. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacak.

KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu 2020 ne zaman yayınlanır? KPSS tercih kılavuzu bugün açıklanır mı?

KPSS 2020 ortaöğretim sınavına kaç kişi girdi? KPSS'ye bu yıl ne kadar başvuru yapıldı?

KPSS ortaöğretim başarı sıralaması 2020! KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama ne zaman açıklanır?