KPSS ortaöğretim başarı sıralaması 2020! KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama ne zaman açıklanır?

KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamasının ne zaman açıklanacağı yapılan aramalar arasında yer aldı. Bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Kasım ayında düzenlenen KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı. Adaylar şimdi tercih tarihlerine bekleyecek. KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama ne zaman açıklanır? Sınava katılım sağlayan kişiler branş bazında sıramaları görüp karşılaştırma yapacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama henüz açıklanmadı. Resmi kaynaklardan açıklama gelince haberimize eklenecektir.

KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu 2020 ne zaman yayınlanır? KPSS ortaöğretim tercih tarihleri!

KPSS 2020 ortaöğretim sınavına kaç kişi girdi? KPSS'ye bu yıl ne kadar başvuru yapıldı?

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır."

KPSS ortaöğretim zabıta alımı 2020: KPSS ortaöğretim zabıta puanları açıklandı mı?