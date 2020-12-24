KPSS ortaöğretim zabıta alımı 2020: KPSS ortaöğretim zabıta puanları açıklandı mı?

KPSS zabıta puanları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bugün Ölçme, Seçme ve Değerlendirme Merkezi (ÖSYM) KPSS ortaöğretim sonuçlarını açıkladı. Sonuçların ardından adaylar tercihlerini yapmak için bekleyecek. Peki, KPSS zabıta puanları açıklandı mı? İşte KPSS ortaöğretim zabıta alımları hakkında detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM ZABITA PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 KPSS Ortaöğretim puanına göre zabıta memuru olunur mu araştıran ve belediyede zabıta memuru olmak isteyen adaylara, bu durumun belediyeden belediyeye değişiklik gösterdiğini belirtelim. 2020 Zabıta memuru alımı taban puanı 2020 KPSS Ortaöğretim'den en az 70 puan alınmalıdır.

KPSS PUAN HESAPLAMASI

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Adayların ASP'leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacak. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacak. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacak. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacak.