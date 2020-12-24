KPSS 2020 ortaöğretim sınavına kaç kişi girdi? KPSS'ye bu yıl ne kadar başvuru yapıldı?

KPSS 2020 ortaöğretim sınavına kaç kişi girdiği yoğun ilgi gördü. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre bugün KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklanacak. Sınav puanını öğrenen öğrenciler karşılaştırma yapmak adına KPSS 2020 ortaöğretim sınavına ne kadar adayın girdiğini öğrenmek istiyor. Peki, KPSS 2020 ortaöğretim sınavına kaç kişi girdi?

KPSS 2020 ORTAÖĞRETİM SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

KPSS 2020 ortaöğretim sınavına katılan kişi sayısı resmi kaynaklar tarafından belirtilmedi. 2018 KPSS ortaöğretim KPSS sınavına 1 Milyon 200 bine yakın aday başvuruda bulunmuştu. Net bir rakam verildiği zaman haberimizin içerisine eklenecektir.

KPSS NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yap