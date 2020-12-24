KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu 2020 ne zaman yayınlanır? KPSS ortaöğretim tercih tarihleri açıklandı mı?

Binlerce öğrencinin yakından takip ettiği KPSS ortaöğretim sınav sonuçları bugün açıklanıyor. Geçen ay düzenlenen sınav Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından koronavirüs tedvbirleri dikkate alınarak düzenlenmişti. Sınav sonuçlarının bugün açıklanacağı ÖSYM'nin takviminde duyurulmasının ardından gözler, KPSS ortaöğretim tercih kılavuzuna çevrildi. Peki, KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu 2020 ne zaman yayınlanır? KPSS ortaöğretim tercihleri tarihleri açıklandı mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU 2020 NE ZAMAN YAYINLANIR?

KPSS ortaöğretim tercih kılavuzunun sınav sonuçlarının ardından ÖSYM tarafından yayınlanması bekleniyor. Tercih kılavuzu yayınlanınca haberimize eklenecektir.

KPSS PUAN DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.