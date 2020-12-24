KPSS ortaöğretim mübaşir alım puanları açıklandı mı? KPSS ortaöğretim mübaşir 2020 puanları!

KPSS ortaöğretim mübaşir alım puanları gündemde yer alan başlıklardan oldu. Mübaşir olmak isteyen kişiler aramalarında konuya yer verdi. Bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını açıkladı. Öğrenciler sonuçların ardından tercih yapmak için bekleyecek. Peki, KPSS ortaöğretim mübaşir alım puanları açıklandı mı? KPSS ortaöğretim mübaşir alım 2020 puanları!

KPSS ORTAÖĞRETİM MÜBAŞİR ALIM PUANLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS ortaöğretim mübaşir alım puanları hakkından resmi kaynaklardan bir açıklama gelmese de KPSS Ortaöğretim'den alınan 70 puanla başvuru yapılabilinmektedir.

MÜBAŞİR NEDİR?

Mahkemelerde sıklıkla duyulan mübaşir kelimesi dikkatleri çekmektedir. Mübaşir olarak görev yapan kişiler, mahkemede duruşması olan kişileri ve tanıkları zamanı geldiği zaman çağırır. Aynı zamanda yargıcın verdiği emirleri bildiren kişi de mübaşirdir. Mahkemede rastlanılan, kağıtları getirip götürme işleri yapan kişiler mübaşir olarak görev yapmaktadır.

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MÜBAŞIR NE İŞ YAPAR?

Mübaşir mesleğini yapan kişiler adliyelerde görev alarak mahkemelerde çalışır. Duruşma dosyalarını incelemesi için, duruşma gününden önce Cumhuriyet Başsavcısına ulaştırmak mübaşir olarak çalışan kişilerin görevidir. Günlük olarak duruşma listesini panolara asar. Duruşma sırasını takip ederek vakti geldiğinde ilgili kişileri çağırmak ve yerlerini göstermek gerekir. Arşivin düzenini sağlamak, arşive girecek ve çıkacak dosyalarla ilgilenmek gibi işlerden mübaşir sorumludur.

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