KPSS ortaöğretim baraj puanı gündemde merak edilen konular arasında yerini aldı. KPSS ortaöğretim sonuçları bugün ÖSYM tarafından erişime açılacak. Sonuçlarını öğrenen adaylar aldıkları puanının baraj altında kalıp kalmadığını tespit etmek için şimdiden araştırma yapmaya başladı. Peki, KPSS ortaöğretim baraj puanı 2020 kaç? KPSS ortaöğretim atanmak için kaç puan almak lazım?

KPSS ORTAÖĞRETİM BARAJ PUANI KAÇ?

ÖSYM, 2002 yılından itibaren KPSS Ön Lisans, Lisans ve Ortaöğretim sınavı için baraj puanı uygulamasını kaldırdı. Dolayısı ile bir baraj puanı bulunmuyor. Atamalar açıklanan taban puanlarına göre yapılıyor. Adaylar tercihlerini açıklanan kontenjan ve taban puanlar doğrultusunda gerçekleştiriyor.

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KPSS ATANMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK LAZIM?

Sınırlı sayıda gerçekleşen KPSS ortaöğretim atamaları için genellikle en düşük 70 puandan atama yapılıyor. Ancak atamalar ile, kuruma ve pozisyona göre değişkenlik gösteriyor.

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B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır.

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Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğüne internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.

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