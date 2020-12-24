KPSS ortaöğretim 2018 atama puanları yoğun ilgi görüyor. KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 2020 bugün ÖSYM tarafından erişime açılıyor. Sonuçlarını görüntüleyen adaylar 2018'de kaç puanla hangi kuruma atama yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, KPSS ortaöğretim 2018 atama puanları nasıldı? 2018 KPSS ortaöğretim taban puanları listesi

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2018 NASILDI?

ÖSYM tarafından açıklanan KPSS 2018/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgilere göre, 25 bin 200 adaydan 80 kişi yerleştirildi. KPSS 2018/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) şu şekilde:

KPSS 2018/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgilere göre 71.447 adaydan 201 kişi yerleştirildi. KPSS 2018/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) şu şekilde:

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