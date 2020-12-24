Heyecanla beklenen KPSS ortaöğretim sonuçları bugün adayların erişimine açılacak. Sonuçlarını öğrenmek için sisteme giren adaylardan bazıları "Kılavuzun 3.10 değerlendirme maddesi gereğince KPSS puanlarınız hesaplanmamıştır." şeklinde bir açıklamayla karşılaşacaklar. Peki, KPSS 3.10 maddesi nedir, ne anlama geliyor? KPSS 3.10 maddesi gereğince puan hesaplama nasıl yapılır?

KPSS PUANLARINIZ HESAPLANMAMIŞTIR NE DEMEK?

"Kılavuzun 3.10 değerlendirme maddesi gereğince KPSS puanlarınız hesaplanmamıştır." açıklamasında yer alan madde şu şekilde:

KPSS 3.10 MADDESİ NEDİR?

Bir testte, en az bir (1) ham puanı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.

KPSS ortaöğretim 70 puanla nerelere atanır? KPSS'de 55, 60, 65, 70 puanla nerelere girilir?

KPSS için hesaplanabilen birçok puan türü vardır ve siz hesaplanmasını istediğiniz puan türünü etkileyen testlerden en az bir (1) ham puan yapmalısınız. Testi tamamen boş bırakır veya eksi nete düşerseniz puanınız hesaplanmaz.