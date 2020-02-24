Irak'ta, ilk yeni tip koronavirüs vakası görüldü

Irak'ta, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası Necef kentindeki İranlı bir öğrencide görüldü.

Dünyada farklı ülkelerden yeni (Kovid-19) vakaları bildirilmeye devam ederken, koronavirüs salgınının küresel bir salgın haline gelebileceğine dair korkular artıyor.Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandı. Necef kentinde, İranlı bir öğrencide hastalık tespit edildi.

Enfeksiyonların çoğu virüsün sıfır noktası Çin'de olmasına rağmen, Güney Kore, İtalya ve İran gibi hastalık vakalarının görüldüğü diğer ülkeler, salgınla mücadele etmekte zorlanıyor.

Necef Sağlık Dairesi Başkanı Rıdvan Kindi, yaptığı basın açıklamasında, kentte dini bilimler alanında eğitim alan İran uyruklu bir öğrencide yapılan tetkikler neticesinde Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.

Kindi, öğrencinin hastaneye kaldırılarak, karantina altına alındığını belirtti.

ZORUNLULUK GETİRİLDİ

Orta Doğu ülkesi Umman; Güney Kore, Çin, İran ve Singapur'dan gelen ziyaretçilere 14 gün karantinada tutulma zorunluluğu getirdi.

Çin'in Makao Özel İdare Bölgesi, Güney Kore'yi "riskli ülke" statüsüne alırken, Güney Kore'den gelen ziyaretçilere karantina uygulanması için ayrı bir merkez oluşturdu.

Afrika ülkesi Mauritius ise henüz resmi bir giriş yasağı duyurmamakla birlikte, dün grip belirtileri gösteren 34 Güney Koreli turistin ülkeye girişini erteleyerek teşhis için hastanelere sevk etti.