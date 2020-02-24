Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1486
  • 6,6509
  • 322.823
  • 114756
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Çin Devlet Başkanı Şi: Virüs hala acımasız ve karmaşık durumda

Çin Devlet Başkanı Şi: Virüs hala acımasız ve karmaşık durumda

Çin Devlet Başkanı Şi: Virüs hala acımasız ve karmaşık durumda

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının "hala acımasız ve karmaşık" durumda olduğunu bildirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının "hala acımasız ve karmaşık" durumda olduğunu bildirdi.

Şi, geçen yıl aralık ayından bu yana 2 bin 400'ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine yol açan hastalığın kontrol altına alınabileceği yönündeki yurt dışından gelen umutlu açıklamalara da değinerek “Önleme ve kontrol en kritik aşamada” diye konuştu.
Salgının hala acımasız ve karmaşık bir durumda olduğunu kaydeden Şi, yetkilileri "salgının yayılmasını kararlı bir şekilde engellemeye" çağırdı.

Şi, salgının kendileri için bir "kriz ve büyük bir sınav" olduğunu belirterek hastalığın, Komünist Parti'nin 1949'da iktidara geldiğinden bu yana en hızlı yayılan ve en zor önlenen ve kontrol altına alınan acil sağlık durumu olduğunu ifade etti.

Başkentte enfeksiyonun kaynağını kesmek için sağlık personelini Pekin'e konuşlandırma çağrısında bulunan Şi, fabrikaların ve diğer şirketlerin yeniden açılmasına ve düşük gelirli çalışanların istihdam edilmesini sağlamasına yardımcı olmaları gerektiğini dile getirdi.

Şi, "Bahar çiftçiliğini etkileyen önemli problemleri acilen çözmeliyiz." dedi.

Hükümetin, sebze, hayvancılık ve kümes hayvanlarının üretiminin aktif olarak organize etmesinin önemini vurgulayan Şi, ulaşım kanallarındaki engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti.

(AA)


Murat ve Aslı'nın aşkı tarih oldu!
Ece Erken'e dava açan Talat Bulut'a büyük şok!
Hadise ve Kaan ilişkisinde kriz mi çıktı?
'Asla poz vermem'
Burcu Esmersoy'dan flaş aşk itirafı!

İran´daki 5,9´luk deprem Van´ı vurdu: ´Enkaz altında kalanlar var´

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Fenerbahçe-Galatasaray

Yasa dışı ticareti yapılmak istenen 8 alligator tortoise ve 4 mahmuzlu kaplumbağa ele geçirildi