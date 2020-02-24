İranlı milletvekili Emirabadi: Kum'da koronavirüsten 2 haftada 50 kişi öldü

İran Meclisi'ndeki Kum Milletvekili Ahmed Emirabadi, kentte son 2 hafta içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

AA'nın İranlı İşçiler Haber Ajansı'na dayandırdığı haberine göre, Meclis'te milletvekillerine hitaben eden Emirabadi, "Kum kentinde son 2 haftada Kovid-19 nedeniyle 50 kişi öldü. Sağlık Bakanı kusurludur." dedi.

Söz konusu virüsün Kum kentinde 3 hafta önce tespit edildiğini ileri süren Emirabadi, konuyla ilgili resmi açıklamanın geç yapılmasını eleştirdi.

Kum'da Kovid-19 ile mücadelede yetersiz kalındığını söyleyen Emirabadi, şunları kaydetti:

"Kum'da durum iyi değil. Virüs bulaşmış hastalarla ilgilenen hemşirelerde hastalıktan korunacak özel giysi bulunmuyor. Hemşireler hastalara korkarak yaklaşıyor. Hastalığı tespit edecek yeterli kit bulunmuyor. Birçok eczanede maske dahi yok."