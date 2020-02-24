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  3. Komşuda koronavirüs bilançosu artıyor! Tehlike iki ülkeye daha sıçradı

Komşuda koronavirüs bilançosu artıyor! Tehlike iki ülkeye daha sıçradı

Komşuda koronavirüs bilançosu artıyor! Tehlike iki ülkeye daha sıçradı

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu. Salgın Kuveyt ve Bahreyn'e de yayıldı.

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu.

İKİ ÜLKEYE DAHA SIÇRADI

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan dönen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

 


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