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  • Yarışmalarda en çok sorulan 7 ara sıcak tarifi! Ara sıcak tarifleri
05 Aralık 2020 Cumartesi 16:29 | Son Güncelleme:

Yarışmalarda en çok sorulan 7 ara sıcak tarifi! Ara sıcak tarifleri

Yarışmalarda en çok sorulan 7 ara sıcak tarifi! Ara sıcak tarifleri
AKSAM.COM.TR/MOR PAPATYA

Ara sıcak tarifleri mutfağı sevenler tarafından araştırılıyor. Türk mutfağında birbirinden farklı ara sıcak tarifleri bulunuyor. İçli köftesinden mücverine kadar yemek yarışmalarında en çok tercih edilen ara sıcaklar haberimizde...

Yemek yarışmalarında en çok tercih edilen ara sıcak tariflerini bir araya getirdik. Bazı ara sıcak tariflerini yapmak neredeyse ana yemek tarifinden daha zor. Zahmetli olduğu kadar sofralara lezzet katan 7 ara sıcak tarifi sizlerle...

PAÇANGA BÖREĞİ

Türk mutfağında oldukça sevilen paçanga böreği pastırma ile yapılan iç harcında domates ve kaşar bulunan zengin bir börek çeşididir.

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MÜCVER

Kabak tarifleri arasında hem pratik hem de lezzetli olan mücver, maydanoz, kabak ve peynirle hazırlanmaktadır.

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İÇLİ KÖFTE

Her ne kadar ara sıcak desek de lezzetli bir içli köfteyi tadınca devamı geliyor ve ana yemeğe yer kalmıyor. İçli köfte Türk mutfağının sevilen lezzetlerinin başında geliyor.

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KROKET

Patatesten yapılan ve lezzetine doyum olmayan kaşarlı bir ara öğündür.

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ŞIHIL MAHŞİ

Hatay'da, Güneydoğu'da çok sevilerek yapılan, 'dolmaların şahı' şıhıl mahşi kabak ve kıyma ile yapılan bir ara sıcaktır.

HALEP LAHMACUN

Hamurunun ince olması ve içeriğinde sarımsak, nar ekşisinin bulunduğu lahmacun çeşididir.

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PATATES GRATEN

Patates sevenlerin vazgeçilmezi olan patates graten beşamel sosuyla sofralara lezzet katıyor.

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