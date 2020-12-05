Yarışmalarda en çok sorulan 7 ara sıcak tarifi! Ara sıcak tarifleri

Yemek yarışmalarında en çok tercih edilen ara sıcak tariflerini bir araya getirdik. Bazı ara sıcak tariflerini yapmak neredeyse ana yemek tarifinden daha zor. Zahmetli olduğu kadar sofralara lezzet katan 7 ara sıcak tarifi sizlerle...



PAÇANGA BÖREĞİ



Türk mutfağında oldukça sevilen paçanga böreği pastırma ile yapılan iç harcında domates ve kaşar bulunan zengin bir börek çeşididir.

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MÜCVER



Kabak tarifleri arasında hem pratik hem de lezzetli olan mücver, maydanoz, kabak ve peynirle hazırlanmaktadır.

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İÇLİ KÖFTE



Her ne kadar ara sıcak desek de lezzetli bir içli köfteyi tadınca devamı geliyor ve ana yemeğe yer kalmıyor. İçli köfte Türk mutfağının sevilen lezzetlerinin başında geliyor.

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KROKET



Patatesten yapılan ve lezzetine doyum olmayan kaşarlı bir ara öğündür.

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ŞIHIL MAHŞİ



Hatay'da, Güneydoğu'da çok sevilerek yapılan, 'dolmaların şahı' şıhıl mahşi kabak ve kıyma ile yapılan bir ara sıcaktır.

HALEP LAHMACUN



Hamurunun ince olması ve içeriğinde sarımsak, nar ekşisinin bulunduğu lahmacun çeşididir.

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PATATES GRATEN



Patates sevenlerin vazgeçilmezi olan patates graten beşamel sosuyla sofralara lezzet katıyor.

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