Halep işi lahmacun nasıl yapılır? Halep işi lahmacun tarifi

Halep işi lahmacun nasıl yapılır? sorusunun cevabı mutfağı sevenler tarafından araştırılıyor. Halep işi lahmacun nar ekşisi ve sarımsak kullanılarak yapılıyor. Halep işi lahmacunun püf noktası ise hamurunun oldukça ince olmasıdır. İşte Halep lahmacununun tarifi ve malzemeleri...



LAHMACUN HAMURU MALZEMELERİ

1 su bardağından 2 parmak eksik ılık süt

3 su bardağı un

Yarım su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı

LAHMACUN İÇ HARCI MALZEMELERİ

250 gr kıyma

1 adet soğan

1 adet büyük boy yeşil biber

1 adet orta boy domates

Yarım yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tutam maydanoz

Nar ekşisi

Sarımsak

Tuz, pulbiber, kırmızı toz biber

HALEP İŞİ LAHMACUNUN YAPILIŞI

İlk önce derin bir kapta lahmacun hamurunu hazırlayın. Ele hafifçe yapışan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hazırladığınız lahmacun hamurundan küçük bezeler yapın. Hafifçe unlanmış tezgah üzerine dizin. Üzerlerini temiz bir bez ile örtüp, 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

LAHMACUN İÇ HARCININ YAPILIŞI

Lahmacunun iç harcı için 1 adet büyük boy yeşil biber ve 1 adet soğanı rondodan geçirin. Derin bir kap içine 250 gr kıyma koyun. Üzerine rondodan geçirilmiş biber ve soğanı koyun. Sarımsağı da ekleyin. 1 adet kabuğu soyulmuş domatesi ve 1 tutam maydanozu da rondodan geçirip, karışımın üzerine ekleyin. Daha sonra yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, pulbiber ve kırmızı tozbiber koyun ve nar ekşisini de ekleyin. Kıymalı harcı iyice karıştırın.

Bezelerden birini alıp, unlanmış tezgah üzerinde merdane yardımı ile tabak büyüklüğüne yakın ince olacak şekilde açın.

Açtığınız hamurun üzerine kıymalı harçtan sürün. Tepsiye dizin. Lahmacun pişerken başka bir tane daha hazır edin. Pişen lahmacunları bir tepsi üzerine alın.

Soğuyup kurumaması için lahmacunların üzerlerini temiz bir bez ile örtün. Tüm lahmacunlar piştikten sonra servis edebilirsiniz. Halep işi lahmacunlarınız hazır. Afiyet olsun.