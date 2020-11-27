Fırında kremalı kaşarlı patates tarifi! Pratik yemek tarifi

Fırında kremalı kaşarlı patates tarifi özellikle pratik yemek tarifi arayanların kurtarıcısı oluyor. Peki, fırında kremalı kaşarlı patates nasıl yapılır? İşte kaşar peynirinin patatesle buluşturan eşsiz lezzet kremalı kaşarlı patates tarifi...



FIRINDA KREMALI KAŞARLI PATATES TARİFİ İÇİN MALZEMELER



6 adet orta boy patates

1 kutu hazır krema

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber, kekik

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

FIRINDA KREMALI KAŞARLI PATATES TARİFİ YAPILIŞI

Patatesleri yıkayıp soyduktan sonra yuvarlak bir şekilde doğrayın. Ardından patatesleri bir kapta zeytinyağı, tuz ve karabiber ile karıştırın.

Fırın tepsinizi biraz tereyağı ile yağlayın. Patateslerin yarısını dizin. Aralarına kaşar peyniri serpiştirin. Geriye kalan patatesleri üzerine dizin.

Patates dilimlerinin üzerine kremayı dökün ve her tarafına yaymaya özen gösterin.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında patatesler kızarana kadar pişirin.

Pişmeye yakın fırından alın ve üzerine kaşar rendelerini serperek 2-3 dakika kadar üzerilerini kızartın. Afiyet olsun.